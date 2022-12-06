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Mall of İstanbul çalışma saatleri nedir? Mall of İstanbul saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

06.12.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem büyük şehir hem de küçük şehirlerde buluşma, sosyalleşme ya da alışveriş için alışveriş merkezleri önemli mekânlar hâline gelmiştir. Günden güne sayısı ve önemi artan alışveriş merkezleri birçok kişi tarafından da sunduğu kolaylıklar açısından tercih edilir. Bunlardan biri olan Mall of İstanbul çalışma saatleri nedir? Mall of İstanbul açılış ve kapanış saati nedir, hafta sonu açık mı?

Mall of İstanbul çalışma saatleri nedir? Mall of İstanbul saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Mall of İstanbul Torunlar GYO tarafından 2014'te İstanbul’un Başakşehir ilçesinde açılmıştır. Hem alışveriş merkezi hem konut hem de ofisten oluşan Mall of İstanbul, Türkiye’nin en büyük karma projesi olarak karşımıza çıkar. Bununla beraber bir kentsel dönüşüm projesi de olan Mall of İstanbul, müşteriler için tüm gün keyifle vakit geçirebilecekleri bir yaşam merkezi olarak tasarlanmıştır. Mall of İstanbul, yerli ve yabancı binlerce markaya ev sahipliği yapar. İçerisinde hem Türk hem de dünya tiyatrosu eserlerinin sergilendiği ve sanatçıların konserlerinin düzenlendiği MOİ Sahne yer almaktadır. Aynı zamanda Avrupa’nın en büyük kapalı eğlence parkı olma özelliği gösteren MOİPARK da alışveriş merkezinin bünyesinde bulunan alanlardandır.

Mall of İstanbul saat kaçta açılıyor?

Mall of İstanbul sadece alışveriş deneyimi sunmaz aynı zamanda bünyesindeki MOİ sahneyle pek çok sanatsal aktiviteye de ev sahipliği yapar. Mall of İstanbul çalışma saatleri arasında alışveriş merkezinin sunduğu fırsatlardan yararlanabilirsiniz. Sunduğu pek çok imkânla her gün yüzlerce müşteri tarafından ziyaret edilen Mall of İstanbul açılış saati hafta içi her sabah saat 10.00 olarak belirlenmiştir. Bu saatten itibaren alışveriş merkezi, müşterilerine kapılarını açar.

Mall of İstanbul saat kaçta kapanıyor?

Mall of İstanbul kültür sanat ve eğlence merkezleriyle birlikte alışveriş deneyimini zenginleştirir. Mall of İstanbul çalışma saatleri arasında hem sanatsal aktivitelere katılabilir hem de kesintisiz alışveriş deneyimi yaşayabilirsiniz. Avrupa ve Asya'yı birleştiren TEM otoyolu üzerinde Başakşehir mevkinde bulunan Mall of İstanbul’a ulaşım ise toplu taşıma araçları, metro ve ücretsiz müşteri servisi gibi olanaklarla kolay bir şekilde sağlanabilir. Mall of İstanbul kapanış saati hafta içi her gün akşam saat 22.00 olarak belirlenmiş olup bu saatten sonra müşterilerin hizmetine kapatılır.

Mall of İstanbul cumartesi pazar açılış ve kapanış saati nedir?

Haftanın 7 günü de faaliyet gösteren alışveriş merkezi hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri benzerlik göstermektedir. Mall of İstanbul hafta sonu çalışma saatleri cumartesi ve pazar günleri sabah saat ile 10.00 ile akşam saat 22.00 arasıdır. Resmî ve dinî bayramlarda belirlenen çalışma saatleri alışveriş merkezinin içerisinde yer alan mağazalar tarafından farklılık gösterebilir. Ziyaretçiler bu değişiklikleri takip etmek için Mall of İstanbul resmî internet sitesinden faydalanabilir.


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