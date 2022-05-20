Maltepe, İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında yer alıyor. Aydınevler, Büyükbakkalköy, Cevizli, Feyzullah, Gülsuyu, İdealtepe, Küçükyalı, Yalı ve Zümrütevler olmak üzere toplamda 8 semtten oluşan ilçenin posta kodu 34844'tür. Peki Maltepe Belediyesi hangi partide 2022? Maltepe Belediye Başkanı kim? Ali Kılıç kimdir? Nereli ve kaç yaşında, mesleği nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde....

MALTEPE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE 2022?

İstanbul'un en gözde ilçeleri arasında yer alan Maltepe'nin belediyesinin hangi partide olduğu merak konusu oldu. Maltepe, Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir.

MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Maltepe'nin mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç'tır.

ALİ KILIÇ KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Ali Kılıç 1964 yılında Tunceli Pülümür’de dünyaya geldi. 1980’de yurtdışına çıktı. Almanya’da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan gazeteciliğe başladı.

Ali Kılıç bir gazetenin Münih temsilciğini yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya’daki savaşları gazeteci olarak yakından takip etti.

Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu’nda Genel Başkanlık görevini üstlendi. Daha sonra da Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yaptı, Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini de sürdürdü.

2014 Yerel Seçimlerinde Maltepe Belediye Başkanı olarak seçilen Kılıç son seçimlerde yeniden aday gösterildi ve kazandı.

Asıl mesleği gazetecilik olan Ali Kılıç, Maltepe Belediye başkanlığı görevini halen sürdürmektedir.

