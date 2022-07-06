HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de banyoda duş alan kadını izlerken yakalanmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Maltepe'de banyoda duş alan kadını izlerken yakalanmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

06.07.2022 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz ay Muhammed Ç. isimli şahıs (22), evinde duş alan kadını izlerken fark edilmiş ve kadının kocası tarafından yakalandıktan sonra meydan dayağı yemişti, üzerinden kadın iç çamaşırı çıkmıştı. İfadesinde "Bir an kendimi kaybettim" dediği öğrenilen şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede "cinsel arzu ve isteklerinin tatmin maksadına yönelik eylemde bulunduğu" tespiti yer aldı. İğrenç olay sonrası şüpheli tutuklanırken, istenen ceza da belli oldu.

Maltepe'de banyoda duş alan kadını izlerken yakalanmıştı! İğrenç olayda yeni gelişme

Maltepe'de banyodaki bir kadını pencereden izlerken yakalanan ve meydan dayağı yiyen Muhammed Ç. hakkında istenen ceza belli oldu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şikayetçi Kezban K.'nin Maltepe'de ikamet ettiği ve 7 Haziran günü sabah saatlerinde duş aldığı sırada şüpheli Muhammed Ç.'nin camdaki sinekliği yırtarak onu izlediği anlatıldı.

KOVALAMACA SONUCU YAKALADI

Kezban K.'nin şüpheliyi fark ederek eşi Ramazan K.'ye haber verdiği belirtilen iddianamede, Ramazan K.'nin dışarı çıktığı, şüpheliyi çömelmiş bir şekilde camdan içeriye baktığını gördüğü ifade edildi. Ramazan K.'nin 'Sen kimsin' diye seslenmesi üzerine şüphelinin kaçmaya başladığı ve bir süre sonra Ramazan K.'nin şüpheliyi kovalayarak yakaladığı belirtildi.

erutk

PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Muhammed Ç.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde işe gitmek için evden çıktığı, bahse konu binanın önünden geçerken birden su sesi duyduğu, sesin daireden geldiğini anlayınca pencerenin dibine yaklaşarak 'bir an kendini kaybederek' eğildiğini ve banyo penceresinden içeri baktığını söylediği hatırlatıldı. Şüphelinin olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürdüğü de kaydedildi.

ÜZERİNDEN KADIN İÇ ÇAMAŞIRI ÇIKMIŞTI

Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik bulunan bir cüzdan buldu. Cüzdanın sahibine ulaşan polis, şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı.

SON DAKİKA | İstanbul'da evinde duş alan kadını dikizledi, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti: Kendimi kaybettimSON DAKİKA | İstanbul'da evinde duş alan kadını dikizledi, öfkeli kocadan meydan dayağı! Üzerinden çıkanlar şoke etti: Kendimi kaybettim

"CİNSEL ARZUSUNU TATMİN MAKSADIYLA EYLEMDE BULUNDU"

İddianamede Muhammed Ç.'nin mağdurun fiziksel mahrumiyetine müdahale ettiği, mağdurun onur ve namusunu ilgilendiren bir konuda onun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden, cinsel arzu ve isteklerinin tatmin maksadına yönelik eylemde bulunduğu vurgulandı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Muhammed Ç.'nin "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme", "Cinsel taciz", "Mala zarar verme", "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından toplamda 1 yıl 9 aydan 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki: Cehalettir!Bakan Soylu’dan İmamoğlu’na sert tepki: Cehalettir!
Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!Kadir Şeker'in tutukluğuna devam kararı!
Altınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savunduAltınları için komşusunu canlı canlı yaktı! Kendini bakın nasıl savundu
Anahtar Kelimeler:
Maltepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

İlginizi Çekebilir

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Etkisi yok denecek kadar az! Cinsel hastalıklarda...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.