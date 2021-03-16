Maltepe'de berberde silahlı saldırı

Olay saat 15.30 sıralarında Maltepe Gülsuyu Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan berberde meydana geldi. Berbere otomobille gelen ve ismi öğrenilemeyen şüpheli, içeride bulunan Tolga T., Sait Y. ve Muhsin M.'ye ateş etti. Ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. Bacaklarından yaralandıkları belirtilen yaralılar, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olayı haber alan yaralı yakınları ise saldırganın otomobiline zarar vererek kullanılmaz hale getirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırganın aracı çekici yardımıyla Yediemin Otoparkına kaldırıldı. Olay yerinde bulunan bir kişi, "Silah sesini duyduk. İçerideydik, oturuyorduk. Dışarı çıktığımızda adam kaçmıştı. 3 kişi bacağından yaralanmıştı. Arabaya bindirdik, götürdüler. Arkadaşlarmış zaten. Ne olduysa vurmuş." dedi.

DHA

