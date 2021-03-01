HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe'de grev sona erdi! Belediye ile işçiler anlaştı

Maltepe'de grev sona erdi! Belediye ile işçiler anlaştı

01.03.2021 09:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Maltepe'de grev sona erdi! Belediye ile işçiler anlaştı

İstanbul'da geçen hafta yaşanan çöp sorunu çözüldü. Maltepe'de belediye ile grev kararı alan işçiler anlaştı.

Maltepe'de imzalanan toplu iş sözleşmesini Belediye Başkanı Ali Kılıç sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Başkan Kılıç, “Genel İş Sendikası ile sürdürdüğümüz Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bu süreçte sağduyu ve anlayışını esirgemeyen halkımıza şükran borçluyuz. Genel Başkan Yardımcımız Veli Ağbaba, İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’na özverileri için Maltepe halkı ve kurumum adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Maltepe Belediyesi ile GENEL-İŞ Sendikası arasında yaklaşık 6 aydır devam eden ve 1588 işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamamış, sendika 23 Şubat’ta greve çıkmıştı. İşçilerin grev kararıyla ilçede adeta çöp dağları oluşmuştu.

alı kılıc

Maltepe'de isyan ettiren görüntü! Sokaklarda çöp yığınları oluştuMaltepe'de isyan ettiren görüntü! Sokaklarda çöp yığınları oluştu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz Oğuzhan Koç'tan Demet Özdemir'e sürpriz
Büyük tehlike! Asbest maddesine rastlandı Büyük tehlike! Asbest maddesine rastlandı
Kehf suresinin meali ve faziletleriKehf suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Akşener'den 'Uygur Türklerine soykırım' talebi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Yaşlı kadının feci ölümü! Elbiseleri alev alınca yanarak can verdi

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Ali Koç'tan flaş Caner Erkin açıklaması

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

İddia sonrası köy karıştı! Büyük gerginlik

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

Türkiye ve Mısır, Yunan basını gündeminde

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları belli oldu! 28 Şubat Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 28 Şubat 2021

İkramiye 15 milyonu aştı! İşte çekiliş sonuçları

Gözler Kabine Toplantısı'nda! Hangi iller normalleşmeye başlayacak? İşte ayrıntılar

5 ilde normalleşme heyecanı, 25 ilde umutlu bekleyiş

Yurt dışından gelenlerin PCR testi ibrazı zorunluluğu uygulaması devam edecek

Flaş gelişme: İkinci bir karara kadar devam edecek

Önce parayla aldılar, sonra dolandırdılar

Önce parayla aldılar, sonra dolandırdılar

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden kısıtlama açıklaması

Bahçelievler'de kapalı olması gereken müzikhole polis baskını

14 kişi burada basıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.