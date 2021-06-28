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  4. Maltepe'de 'Pes' dedirten olay! Sandalyeler tabureler havada uçuştu

Maltepe'de 'Pes' dedirten olay! Sandalyeler tabureler havada uçuştu

28.06.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maltepe'de trafikte iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. İki grup arasında yaşanan kavgada sandalyeler, tabureler havada uçuştu. Trafikte dehşet dolu dakikalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe'de öğlen saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre iki grup arasında henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı, sözlü tartışma kısa sürede alevlenerek tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Sokağın adeta savaş alanına döndüğü kavgada taraflar birbirine sandalyeler ve taburelerle saldırmaya başladı. Yola taşan kavgada uzun araç kuyrukları oluştu.

SÜRÜCÜLERDEN KORNALI TEPKİ

Trafikte olan sürücüler kornalarına basarak kavga eden gruba tepki gösterdi. Öte yandan sandalye taburelerin havada uçuştuğu çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Maltepe
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