HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maltepe’deki vahşi cinayette yeni gelişme! Lüks rezidansta öldürdüğü sevgilisinin cesedini bavulda saklamıştı

Maltepe’deki vahşi cinayette yeni gelişme! Lüks rezidansta öldürdüğü sevgilisinin cesedini bavulda saklamıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 14:52 | Son Güncelleme

Maltepe’de kız arkadaşı Didem Mengü’yü başına parke taşı ile vurup askıyla boğarak öldüren ve cesedini bir bavulun içinde saklayan Abdulselam Günay, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, “Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü valize koymuşum. Akabinde o korku ile evi terk ettim” dedi. Genç kadının acılı annesi ise, “Biz yandık, senin de canın yansın” diyerek sanığa tepki gösterdi.

Maltepe’deki vahşi cinayette yeni gelişme! Lüks rezidansta öldürdüğü sevgilisinin cesedini bavulda saklamıştı

Maltepe’de Cevizli Mahallesi’nde bulunan lüks bir rezidansta 9 Aralık 2019 tarihinde kız arkadaşı Didem Mengü’yü (30) başına parke taşıyla vurup boğarak öldüren ve cesedi bavulda bekleten Abdulselam Günay (29)’ın yargılanmasına başlandı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanık Abdulselam Günay cezaevinden getirilirken, Didem Mengü’nün ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Abdulselam Günay pişman olduğunu söyleyerek, “Öldürme kastım yoktu. 10 yılı aşkın bir süredir ilişkimiz vardı. Olay günü, kendisi ile görüşmek istediğimi söyleyince kabul etti. Gündüz iki bira içmiştim. Saat 19.00 civarında kendi otomobili ile evime geldi. Alkol masası hazırlamıştım. Bir gün önce fazla alkol aldığını belirterek içmeyeceğini söyledi. Ben de masayı topladım. Bir süre sohbet ettik. Ona, eşimden boşanma arifesinde olduğumu söyledim. Çocuklarımı özlemime dair konuştum. Bunu söylediğim an kalktı ve masanın üzerindeki kül tablasını alıp bana fırlatarak küfür etti. Ben de ona, ‘sen kafayı mı yedin, manyak mısın?’ dedim, bu sırada yatak odasına geçtim” dedi.

"HAREKETSİZ KALDIĞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDUM"

Evi havalandırmak için kullandıkları parke taşını Didem Mengü’nün elinde gördüğünü söyleyen sanık Günay, “İki elimle manevra yaparak bu taşı elinden aldım. O an kendisine vurmadım. Kendisini itekledim. Daha sonra yatağın başında duran kol çantasına hamle yaptı. Ben de onu etkisiz kılmak adına yavaşça parke taşı ile başına vurdum. Yere düşünce ona sarıldım. ‘Kurban olayım yapma’ diye konuştum. O ise doğrulup bana küfür etti. Ben de arkasından sarılıp elimle ağzını kapattım. Onu yatağın üzerine doğru attım. O ara gözüme ilişen cam perdesindeki askıyı ona karşı kullandım. Elini bağlayacaktım. O esnada eli ile bana saldırıyordu. Ben ellerine hakim olabilmek adına bu askıyı ellerine bağlamak isterken boynuna doladım. Hareketsiz kaldığını görünce şoke oldum. Şuurum gitti. Şuursuzca maktulü valize koymuşum. Akabinde o korku ile evi terk ettim. Maktulün konumu belli olmasın diye cep telefonunu alarak çöpe attım. Otomobilini de alıp evden uzaklaştırdım. Ertesi gün kendime gelir gibi oldum. Tekrar eve gittim. Manzarayı görünce tekrar kendimden geçtim. Sonraki gün de polislere teslim oldum” diyerek beraatini istedi.

"BİZ YANDIK, SENİN DE CANIN YANSIN"

Bunun üzerine söz alan Didem Mengü’nün annesi Serpil Aksal Köseoğlu sanıktan şikayetçi olduğunu söyleyerek, “Sanığı tanımıyorum. Didem bana sanıktan hiç bahsetmedi. En ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum. Kızım bavul içerisine tıkılmış halde bulundu” dedi. Bu sırada sanığa doğru dönen acılı anne, “Biz yandık, senin de canın yansın” diyerek tepki gösterdi. Genç kadının babası Abdulkadir Mengü ise, “Cinayetin ne olursa olsun cezasız kalmaması lazım” diyerek sanığın cezalandırılması istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Maltepe’de bulunan lüks bir rezidansta 9 Aralık 2019 tarihinde Abdulselam Günay ile kız arkadaşı Didem Mengü arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktığı anlatıldı. Şüpheli Günay’ın tartışma sırasında daire içindeki parke taşı ile genç kadının kafasına vurduğu, boğazını iple sıkarak nefessiz bırakarak öldürdüğü belirtildi.

Olayın ardından delilleri yok etmenin yollarını arayan şüphelinin maktulün cesedini bavul içine koyduğu ancak binanın içinde ve dışında güvenlik kameralarının olması sebebiyle yakalanacağını anlayarak cesedi daire dışına çıkaramadığı belirtildi. Abdulselam Günay’ın maktule ait araçla daireden ayrılarak maktulün cep telefonunu çöp konteynerine atıp daireye geri döndüğünün anlatıldığı iddianamede, Didem Mengü’nün cesedini daireden çıkaramayan şüphelinin olaydan 2 gün sonra emniyete giderek teslim olduğu kaydedildi. İddianamede, şüpheli Abdulselam Günay’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi Demet Özdemir tatilde! Telefonunu elinden düşürmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel teminJandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları | Jandarma personel temin

En Çok Okunan Haberler

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi?

Kılıçdaroğlu Ayasofya'daki ilk namaza gidecek mi?

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı şaşırttı...

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Bakan Soylu ve Metiner canlı yayında tartışmışlardı! Yeni açıklama

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

İstanbul'da polise silahlı saldırı! Acı haber geldi

Diğer Haberler
Siyaset dünyasından Pınar Gültekin mesajı

Siyaset dünyasından Pınar Gültekin mesajı

Tekirdağ'da iğrenç olay! Tarlada saklanırken yakalandı

İğrenç olay! Tarlada saklanırken yakalandı

Cemal Metin Avcı kimdir? Pınar Gültekin'in katili evli ve bir çocuk babası çıktı!

Cemal Metin Avcı kimdir?

Korkunç cinayette flaş gelişme! Kanlı geceyi tüm detaylarıyla anlattı: Şuursuzca bavula koydum

Korkunç cinayet! Cani sevgilinin sözleri kan dondurdu

Yapışık doğan dördüz kediler, ameliyatla birbirinden ayrıldı

4 kedi böyle doğdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.