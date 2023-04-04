Maltepe Sahil Yolu'nda feci kaza: 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu, Kadıköy istikametinde meydana geldi. Aşırı süratli olduğu iddia edilen K.F.K. yönetimindeki otomobil, önce yolun karşısına geçmeye çalışan 20 yaşındaki Mustafa Selim İbiş'e çarptı. Çarptığı kişiyi yaklaşık 100 metre sürükleyen otomobil, aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile çarparak durabildi.

YOLDAN GEÇEN DOKTORLAR YARDIMA KOŞTU

Ağır yaralanan kişiye ilk müdahale olay yerinden geçen iki doktor tarafından yapıldı. Kalbi duran Mustafa Selim İbiş'e doktorlar sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yaptı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki genç yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü K.F.K. ise hastaneye kaldırıldı.

Kazayı duyan İbiş'in yakınları olay yerine akın etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında bazı yakınları sinir krizi geçirdi.

"ARKADAŞ BİRAZ SÜRATLİ GİBİYDİ"

Kazayı gören bir vatandaş otomobil sürücüsünün aşırı hızlı olduğuna dikkat çekerek, "Arkadaş biraz süratli gibiydi. Çarptı daha sonra ikinci bir araca çarparak durabildi. Kötü bir kazaydı. Yaralının durumu çok ağırdı. Hemen iki doktor arkadaş müdahale etti. Cerrahlarmış kendileri. Daha sonra gelen sağlık ekiplerine teslim ettiler. İnşallah yaşar diyelim" dedi. (DHA)

