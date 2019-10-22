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Maltepe'de cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 22:23 | Son Güncelleme

80 yaşındaki kadın torununun eşi tarafından öldürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de 80 yaşındaki kadın, torununun eşi tarafından yüzük ve bilezikleri için öldürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aydınevler Mahallesi'nde yaşayan Fatima K'dan haber alınamaması üzerine adrese giden polis, yaşlı kadını yüzüstü şekilde yerde hareketsiz yatarken buldu.

Yaşamını yitirdiği anlaşılan kadının cüzdanın boş, kolundaki bileziklerin de olmadığı tespit edildi.

Çelişkili ifadeler veren Fatima K'nın torununun eşi Mustafa K. gözaltına alırken, zanlının bir kuyumcuya iki kez giderek yüzük ve bilezik bozdurduğu ortaya çıktı.

Sorguya alınan zanlı Mustafa K. cinayeti itiraf ederken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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