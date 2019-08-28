HABER

MALTEPE'DE OTEL ODASINDA CİNAYET

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA  Maltepe'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.  Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ- İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Maltepe'de otelde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan bir otelde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, otele gelen üç kişi 7'nci katta kalan Uğur Akkaya (40) 'nın kaldığı odanın anahtarını resepsiyon görevlisinden istedi. Resepsiyon çalışanı odanın anahtarını verdikten sonra üç kişi, Akkaya'nın kaldığı odaya gitti. Oda içerisinde bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Odaya girenlerden birisi yanında bulunan silahla Uğur Akkaya'ya ateş açtı. Şüpheli 3 kişi odanın kapısını kilitleyerek otelden ayrıldı. Silah seslerini duyan otel çalışanları koşarak 7'nci katta çıktı. Odaya giren çalışanlar Akkaya'nın yerde kanlar içinde yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri istendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Uğur Akkaya'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de otele giriş ve çıkışları kapatarak, çalışanların ifadesine başvurdu. Akkaya'nın cenazesi otel odasında yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
----------
-Olay yeri
-Sağlık ve polis ekipleri
-Olay yeri inceleme ekiplerin otele girmesi
-Otelde bekleyenler
-Genel ve detaylar
EK GÖRÜNTÜ//
-Cenazenin otelden çıkarılması
-Hayatını kaybeden Uğur Akkaya'nın fotoğrafı

Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın? Dördüncü kapıya nasıl ulaşırsın?
Konaklılar uyku spreyi kullanan hırsızlardan dertliKonaklılar uyku spreyi kullanan hırsızlardan dertli
Türkiye Kamu Özel İşbirliği tecrübesini Irak’la paylaşıyorTürkiye Kamu Özel İşbirliği tecrübesini Irak’la paylaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

Tam 4 milyar dolarlık satış! ABD onay verdi!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

Kritik teslimat sonrası ABD'den flaş çağrı!

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otogarda taksilere sıkı denetim

Otogarda taksilere sıkı denetim

Kocası gözlerinin önünde öldürülünce erken doğum yaptı

Acısına dayanamadı, erken doğum yaptı

Osmanlı'nın ilk fethettiği kalede kazılar başladı

İşte Osmanlı'nın yaşam alanının başladığı nokta

İBB 16 kritik nokta belirledi! Su baskınlarına karşı harekete geçiyor

İBB harekete geçiyor! 16 kritik nokta belirlendi

Van'da Anadolu'nun ilk sentetik boyası bulundu! 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Van'da bulundu! İlk kez 2 bin 700 yıl önce kullanılmış

Son dakika! Mardin, Şırnak ve Batman'da Kıran-2 Operasyonu başladı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.