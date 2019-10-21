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Maltepe'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Başıbüyük Mahallesi Zirve Sokak'ta bulunan tek katlı bir evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevlerin bitişikteki evlere sıçramaması için çalışma yapan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Evde çakmakla oynayan çocuğun halıyı tutuşturmasıyla başladığı öne sürülen yangın, hasara neden oldu.

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