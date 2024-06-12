Mama paralarıyla estetik ameliyatlara servet yağdırmış! 'Köpek velisi' hakkındaki skandal iddialara Cüneyt Özdemir de kayıtsız kalamadı

Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü, sosyal medyada 'Köpek Velisi' adlı hesabın sahibiydi. Özgünlü geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinden kuduz olduğu iddia edilen 35 köpeği Ankara'ya getirince tartışmalar alevlendi. Bu sırada Özgünlü hakkında, ev kirasını bile ödeyemeyecek durumdayken duygu sömürüsü yoluyla para topladığı ve bu şekilde son 4 yılda 9 daire ve 2 depo satın aldığı gibi skandal iddialar ortaya çıktı.

"SON DÖRT YILDA 9 DAİRE"

Özgünlü'nün ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi T.S. tarafından 6 yıl önce mahkemeye verildiği ve ‘Durumum yok, gelirim yok’ diyerek savunma yaptığı aktarılırken, Özgünlü'nün polis sorgusunda tamamı son dört senede alınmış üzerine kayıtlı 9 daire ve kira aldığı 2 depo olduğunun ortaya çıktığı öne sürüldü.

"KÖPEKLERİ SAKAT BIRAKARAK PARA TOPLUYOR"

Öte yandan, Özgünlü’nün köpekleri sakat bırakarak para topladığı iddia edildi.

SKANDAL İDDİA: MAMA PARALARIYLA ESTETİK!

Edinilen bilgiye göre, hayvan severlerden topladığı mama paralarıyla 7 kez bıçak altına yatarak estetik olduğu da belirtilen Özgünlü'nün Ankara'da garson olarak çalıştığı kafeyi de satın alıp patronu olduğu öğrenildi. Özgünlü'nün sağlık kayıtlarında ise burun estetiği, kaş kaldırma ve serum kolajen terapisi aldığı iddia edilirken, 7 operasyon ve çok sayıda güzellik seansı için 2021-2024 arasında 1 milyon 110 bin lira harcama yaptığının banka hareketleri ile tespit edildiği kaydedildi.

CÜNEYT ÖZDEMİR: BUNLARI ABD'DEN, AB'DEN FONLUYORLAR

Öte yandan gazeteci Cüneyt Özdemir de Özgünlü hakkındaki iddiaları "kendisinin aslında 6 yıl önce 5 kuruşunun olmadığı -bir mahkemeye çıkıp diyor ki 'Benim param yok, bunu ödeyemem, bilmem ne- ve sonrasında da 8-9 tane ev sahibi olduğu, bir sürü estetik ameliyat geçirdiği, iki depodan kira aldığı" ifadeleriyle dile getirdi.

"Şimdi bu kadın bunu yaptı mı bilmiyorum ama bunu yapanlar var, bizzat tanıdığım" diye konuşan Özdemir şunları ekledi:

"Sonradan öğrendim ki bunlar fon alıyorlar Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan bilmem ne köpeklere yardım fonu falan. Tam mama lobisinin bir de fonlusu var. Bunları fonluyor yurt dışından. Nasıl burada mülteciler kalsın diye şey yapıyorlar, bir de böyle bir şey var. Sokak köpeklerini fonlayan fonlar var yani."

NE OLMUŞTU?

Yaşama Tutunan Patililer Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, sokak hayvanlarının toplatılmasını protesto etmek için geldiği Şanlıurfa’da Büyükşehir Belediyesine ait barınaktaki bazı köpekleri araca yükleyerek Ankara’ya götürmüştü. Kuduz risk bölgesindeki hayvanları Ankara’ya götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Boyacı 'Hayvanları koruma kanununa muhalefet' suçundan tutuklanırken, köpekler ise koruma altına alınmıştı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





