HABER

"Mamut Art Project 2019" yarın başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:18 | Son Güncelleme

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlik kapsamında 49 sanatçının 600'den fazla eseri sergilenecek - Mamut Art Project Kurucu Direktörü Seren Kohen: - "Sanatçıları daha iyi öne çıkarmak için bütün sergi tasarımımızı yeniledik" - "Başvurularımız çok arttı, bu sene yaklaşık yüzde 30 artışla bin 350 başvuru aldık"

İSTANBUL (AA) - Bağımsız genç sanatçıları desteklemeyi amaçlayan "Mamut Art Project 2019" yarın kapılarını açacak.

Akkök Holding destekleriyle bu yıl 7. sergisi düzenlenen serginin basın turu Maçka'daki Küçük Çiftlik Park'ta gerçekleştirildi.

Eserlere ve sanatçılara ilişkin bilgi vererek sergiyi gezdiren Mamut Art Project Sanat Direktörü Tuba Kocakaya, bu sene plan yönünde bir değişikliğe gidildiğini söyledi.

Kocakaya, sanatçıların bir bütün olarak izleyiciyle buluşabilmesi için serginin bölüm bölüm ayrılmadan, bütünsel olarak görülebilecek şekilde tasarlandığını ifade etti.

Mamut Art Project Kurucu Direktörü Seren Kohen, AA muhabirine yaptığı açıklamada sergide 49 yeni sanatçının yer aldığını anımsatarak, "Çok heyecanlıyız, hepsini birbirinden çok beğeniyoruz. Tabi insanların ne diyeceği konusunda da büyük bir merak içerisindeyiz. Çünkü biz son iki ayımızı bu sanatçılarla birlikte geçirdik." diye konuştu.

Çok çalıştıklarını ve beğenileceğini umduklarını kaydeden Kohen, "Sanatçıları daha iyi öne çıkarmak için bütün sergi tasarımımızı yeniledik." dedi.

Kohen, bu sene yan etkinliklerin de proje kapsamında yer alacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Başvurularımız çok arttı, bu sene yaklaşık yüzde 30 artışla bin 350 başvuru aldık. Son 2 senedir 35 bin ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Bu sene de ziyaretçi sayımızda artış bekliyoruz. Önden gelen ilgiye bakılırsa artacak gibi gözüküyor."

Sergi düzeniyle ilgili her detay için 2 aydır sanatçılarla birlikte çalıştıklarını ifade eden Kohen, "Başvuruları aralıkta kapattık, Ocak ortasına kadar jüriyle seçim süreci oldu. Ocak sonunda da sanatçılarımıza duyurduk." şeklinde konuştu.

Sanatçılara disiplinlerarası bir paylaşım ve sergileme imkanı sunan ve bu yıl 49 sanatçının 600'den fazla eserinin yer alacağı sergi, Mamut sanatçıları Ceren Özşahin ve Zeynep Tümertekin'in tasarladığı yeni bir sergi alanıyla kapılarını açacak.

Mamut Art Project kapsamında ayrıca "Mamut Shots" adıyla Burçak Bingöl, Erdil Yaşaroğlu, Kürşat Başar, Mirgün Cabas, Memed Erdener, Tuğçe Tuna ve Tuğrul Tülek’in kısa hikayeler paylaşacağı bir konuşma serisi sunulacak.

Mamut Çocuk Atölyeleri'nde ise oluşturulan alanlarda çocuklar için bir atölye programı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, serigrafi baskı tekniğiyle hazırlanan çalışmalar, bu yıl Masalz by Krüw sergisiyle ziyaretçilerle buluşacak.

Etkinlik 7 Nisan'da sona erecek.

Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor Binlerce insanın hayalini yaşıyor! Kazancı dudak uçuklatıyor
GÜNCELLEME - Öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybettiGÜNCELLEME - Öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti
Alaçatı Ot Festivali 4 Nisan'da başlıyorAlaçatı Ot Festivali 4 Nisan'da başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
akkok holding çağdaş sanat mamut art project

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak'tan son dakika açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifadan döndüğü an!

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

31 Mart yerel seçimleri bitti! Peki yeni gelen belediye başkanları ne kadar maaş alacak?

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

AK Parti'den Ankara ve İstanbul kararı!

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, Anıtkabir'i ziyaret etti

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

Halk TV'de deprem! Uğur Dündar Twitter'dan açıkladı

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

İYİ Parti bile destek vermişti! MHP o ili son anda kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Üsküdar’da seçim kurulu önünde kavga

Kocaeli'de öğrencinin bıçakladığı müdür başyardımcısı hayatını kaybetti

Lisede dehşet! Okullar tatil edildi

Antalya'da Akdeniz foku için 24 saat nöbet tuttular

Antalya'da görüldü! Ekipler 24 saat nöbetteydi

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

FETÖ'nün Elbistan imamı AVM'de yakalandı

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Balıkçılar 'erken paydos' dedi

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

Ardahan ve Kars'ta nisan karı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.