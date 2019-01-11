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Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu 5 tutuklu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 10:32 | Son Güncelleme

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden suça sürüklenen 5 çocuk tutuklanırken, 9 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden suça sürüklenen 5 çocuk tutuklanırken, 9 şüphelinin savcılık sorgusu sürüyor.
Manavgat'ta jandarma ekipleri, ilçede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine geçen ekim ayında çalışma başlattı. Ulualan mevkisinde oturan 15 kişinin organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 aylık fiziki ve teknik takibin yanı sıra drone ile de havadan takip yapan jandarma ekipleri, geçen çarşamba günü sabah saatlerinde 15 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ile Akseki Jandarma Komando Taburundan 160 personelin katıldığı operasyonda, aralarında kadın ve suça sürüklenen çocukların da bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve eklentileriyle araçlarında dedektör köpeklerle yapılan aramalarda 10 gram eroin, 228 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 77 sentetik uyuşturucu hap, 3 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 11 av tüfeği fişeği, 3 tabanca mermisi, video kayıt cihazı, 2 harici bellek, 2 cep telefonu, haberleşme için kullandıkları 2 'walkie talkie' denilen telsiz cihazı, 2 cep telefonu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 5 bin 234 lira ve 5 Euro ele geçirildi. Şüpheliler Ü.K., Ü.K., H.K., H.K., M.D., S.K., T.K., M.K., Ş.K., Ş.K., M.K., M.K., T.K. ve E.K. Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
5 KİŞİ TUTUKLANDI
Şüphelilerden yaşları 18'den küçük olan Ş.K., E.K., T.K., M.K. ve M.K. jandarmada ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, fotoğraf ve görüntülerdeki kişilerin kendileri olmadığını, görüntülerin fotomontaj olduğunu iddia etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Manavgat Adliyesine getirilen 5 şüpheli, çocuk suçları savcılığındaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Manavgat 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince 'uyuşturucu madde imalat ve ticareti' suçundan tutuklandı.
Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler Ü.K., Ü.K., H.K., H.K., M.D., S.K., T.K., M.K., Ş.K.'nin ise savcılık sorguları sürüyor.
Diğer yandan operasyon kapsamında bir şüphelinin ise arandığı kaydedildi.

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