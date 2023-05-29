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  4. Manavı birbirine kattı! Önce bıçak çekti, sonra karpuz fırlattı

Manavı birbirine kattı! Önce bıçak çekti, sonra karpuz fırlattı

29.05.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. İddiaya göre dükkan sahibinden alacağı olan bir kişi, manavı basarak ortalığı birbirine kattı. Önce bıçak çekerek manava saldırmaya çalışan şüpheli, ardından borçlusuna karpuz fırlatıp meyveleri yere döktü. Yaşananlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Korkutan olay, 27 Mayıs Cumartesi günü akşam saatlerinde Aşık Şenlik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, manav sahibinden bir miktar alacağı olan şahıs, manav dükkanına gelerek parasını istedi. Bir süre sonra işyeri sahibi ile şüpheli arasında tartışma çıktı.

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Tartışma kısa sürede büyürken şahıs, belinden çıkardığı bıçak ile manava saldırmaya çalıştı. Şahsa dükkanda çalışan kadın engel olurken işyeri sahibi kendini güçlükle dışarı attı.

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Sinirli şüpheliyi dükkandaki diğer vatandaşlar sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşyeri sahibine karpuz fırlatan şüpheli, manavdaki meyveleri ise yere döküp küfürler savurarak dükkanı birbirine kattı.

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Yaşanan olayı çevredeki vatandaşlar dehşet içinde izlerken şüpheli bir süre sonra olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. Manav sahibi durumu polis ekiplerine bildirirken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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İHA

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