Mandela'nın torunundan Filistinlilere çağrı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, Filistinlilere, İsrail'in "apartheid rejimine" karşı mücadelede Güney Afrikalıların yollarından gitmeleri çağrısında bulunarak, "Dünyaya, Güney Afrika'daki apartheid rejimini nasıl yıktıysak bunu İsrail'deki apartheid rejimine karşı da yapabileceğimizi söylüyoruz." dedi. Güney Afrika'da Apartheid (ırk ayrımcılığı) yönetimine karşı mücadelenin lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrikalıların ülkelerinde apartheid rejimi altında yıllarca yaşadıklarını ancak bunu birlik olarak yenmeyi başardıklarını belirtti. Mandela, "Güney Afrika'nın ezilen halklarının hepsini ulusal sınırlar genelinde bir araya getirmek için saflarımızı sıklaştırmamız gerekti. Tek ses olduk. Baskı, stratejilerimizde etkili olmamıza vesile oldu." dedi. - Aktif elçiler Apartheid rejimi sırasında denizaşırı ülkelerde yaşayan Güney Afrikalıların "kurtuluş mücadelesi için aktif elçiler" olduğunu söyleyen Mandela, “Dünyayı Güney Afrika'nın savunmasız insanlarına karşı işlenen vahşetten haberdar etmek için seferber oldular ve çok çalıştılar." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Toz taşınımı ve polenler Spil’i etkisi altına aldı Zeynep Demirel: Konu yardımsa kalbimin sesini dinlerim

Mandela, bu çabaların, Güney Afrikalıların davası için küresel destek sağlamada ve dayanışma kampanyalarının başlatılmasında yardımcı olduğunu söyledi. Mandela'ya göre, bu etkili kampanyalardan biri, tüm siyasi mahkumları serbest bırakmayı amaçlayan "Mandela'yı Serbest Bırakın" kampanyasıydı. Dünya genelinde Güney Afrika yanlısı kampanyaların başlatılmasına yol açan Apartheid Karşıtı Hareket'e de değinen Mandela, "Bu, o sıralarda Güney Afrika'dan gelen ürünlerin ve ülkedeki spor faaliyetlerinin boykot edilmesine yol açtı." ifadesini kullandı. Mandela, bu hareketin aynı zamanda, “Güney Afrika'ya yaptırım uygulama konusunda hükümetlere lobi yapabildiğini ve tüm bu girişimlerin, Güney Afrika'da apartheid rejiminin çöküşüne yol açtığını" sözlerine ekledi. - Filistinliler için model Mandla Mandela, Güney Afrika'nın beyaz-azınlık yönetimine karşı mücadelesinin, Filistinliler için on yıllardır devam eden İsrail işgaline direnirken bir model olabileceğine inanıyor. Mandela, "Bugün İsrail'deki apartheid rejiminin çirkin yüzüne tanık oluyoruz. Dünyaya, Güney Afrika'daki apartheid rejimini nasıl yıktıysak bunu İsrail'deki apartheid rejimine karşı da yapabileceğimizi söylüyoruz.” dedi.