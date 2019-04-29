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Mandela'nın torunundan Filistinlilere çağrı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:49 | Son Güncelleme

Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela: - "Dünyaya, Güney Afrika'daki apartheid rejimini nasıl yıktıysak bunu İsrail'deki apartheid rejimine karşı da yapabileceğimizi söylüyoruz" - "Filistinliler arasında birlik çağrısında bulunuyoruz. Birbirlerine partizan çizgileriyle bakmayı bırakmaları ve bir araya gelmeleri gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'nın ilk siyahi Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, Filistinlilere, İsrail'in "apartheid rejimine" karşı mücadelede Güney Afrikalıların yollarından gitmeleri çağrısında bulunarak, "Dünyaya, Güney Afrika'daki apartheid rejimini nasıl yıktıysak bunu İsrail'deki apartheid rejimine karşı da yapabileceğimizi söylüyoruz." dedi.

Güney Afrika'da Apartheid (ırk ayrımcılığı) yönetimine karşı mücadelenin lideri Nelson Mandela'nın torunu Mandla Mandela, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrikalıların ülkelerinde apartheid rejimi altında yıllarca yaşadıklarını ancak bunu birlik olarak yenmeyi başardıklarını belirtti.

Mandela, "Güney Afrika'nın ezilen halklarının hepsini ulusal sınırlar genelinde bir araya getirmek için saflarımızı sıklaştırmamız gerekti. Tek ses olduk. Baskı, stratejilerimizde etkili olmamıza vesile oldu." dedi.

- Aktif elçiler

Apartheid rejimi sırasında denizaşırı ülkelerde yaşayan Güney Afrikalıların "kurtuluş mücadelesi için aktif elçiler" olduğunu söyleyen Mandela, “Dünyayı Güney Afrika'nın savunmasız insanlarına karşı işlenen vahşetten haberdar etmek için seferber oldular ve çok çalıştılar." diye konuştu.

Mandela, bu çabaların, Güney Afrikalıların davası için küresel destek sağlamada ve dayanışma kampanyalarının başlatılmasında yardımcı olduğunu söyledi.

Mandela'ya göre, bu etkili kampanyalardan biri, tüm siyasi mahkumları serbest bırakmayı amaçlayan "Mandela'yı Serbest Bırakın" kampanyasıydı.

Dünya genelinde Güney Afrika yanlısı kampanyaların başlatılmasına yol açan Apartheid Karşıtı Hareket'e de değinen Mandela, "Bu, o sıralarda Güney Afrika'dan gelen ürünlerin ve ülkedeki spor faaliyetlerinin boykot edilmesine yol açtı." ifadesini kullandı.

Mandela, bu hareketin aynı zamanda, “Güney Afrika'ya yaptırım uygulama konusunda hükümetlere lobi yapabildiğini ve tüm bu girişimlerin, Güney Afrika'da apartheid rejiminin çöküşüne yol açtığını" sözlerine ekledi.

- Filistinliler için model

Mandla Mandela, Güney Afrika'nın beyaz-azınlık yönetimine karşı mücadelesinin, Filistinliler için on yıllardır devam eden İsrail işgaline direnirken bir model olabileceğine inanıyor.

Mandela, "Bugün İsrail'deki apartheid rejiminin çirkin yüzüne tanık oluyoruz. Dünyaya, Güney Afrika'daki apartheid rejimini nasıl yıktıysak bunu İsrail'deki apartheid rejimine karşı da yapabileceğimizi söylüyoruz.” dedi.

Filistin'deki tüm siyasi gruplara, el ele vererek İsrail işgaline karşı birleşme çağrısında bulunan Mandela, "Filistinliler arasında birlik çağrısında bulunuyoruz. Birbirlerine partizan çizgileriyle bakmayı bırakmaları ve bir araya gelmeleri gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Diasporadaki Filistinlilere, Filistinlilere yapılan zulmü ifşa etmek konusunda aktif rol oynama çağrısında bulunan Mandela, "Sürgünde yaşayan 6 milyon Filistinli, amaçlarına destek olmaları için dünyadaki tüm insanlara lobi yapmak üzere etkili elçiler haline gelebilir." ifadesini kullandı.

Diğer yandan, Filistinlileri, apartheidi mücrimleştiren Birleşmiş Milletler kararlarından yararlanmaya çağıran Mandla Mandela, "Apartheid, küresel bir suçtur ve çirkin yüzünü, özellikle İsrail'deki, her türlü (uluslararası) mahkemeye taşıyarak ortaya koymak bizim görevimizdir." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Mandla Mandela

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