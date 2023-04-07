Mango çekirdeği çimlendirme nasıl olmalıdır? Mango çekirdeği meyve verir mi?

Meyve ve sebzeler insan vücudu için çok önemli vitamin ve minerallere sahiptir. Bu besinleri vücudumuza alabilmek için besinlerin doğru yetiştirilmesi çok önemlidir. Her meyve ve sebze kendine özgü toprakta, kendine özgü tekniklerle yetiştirilir. Maksimum verimi elde edebilmek için doğru şartların sağlanması gerekir. Mango meyvesi daha çok tropik iklimde yetişir. Genel olarak Hindistan’da yetiştirilen mango, çok fazla çeşidi olan bir meyvedir. Ülkemizde de yetiştirilmeye başlayan mango, Akdeniz Bölgesi’nde yetiştirilmeye daha uygundur. Mango yetiştirmek için gereken uygun şartlar sağlandıktan sonra verimli bir şekilde mango yetiştirmek mümkündür. Bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlar doğru toprak ve uygun çimlendirme tekniklerini sağlayabilmektir.

Mango çekirdeği çimlendirme nasıl olmalıdır?

Mango çekirdeği çimlendirmek için yapılması gereken çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Mango çekirdeğini çimlendirebilmek için öncelikli olarak çekirdeği tam ortadan ikiye bölmek gerekir. Bu işlem yapıldıktan sonra dışında bulunan katı katmanı ayırmak gerekir. Sonrasında, ortaya iri bir fasulye tanesini andıran tohum çıkmış olur. Bu tohumu çıkartabilmek için belirli bir süre uğraşmak gerekebilir. Burada önemli olan husus çekirdeğin yapısını bozmadan çıkartabilmektir.

Çekirdeği nemli tutmak önemlidir. Bu sebeple ıslak bir peçete, pamuk ya da bez gibi bir materyale sarıp bekletmek gerekir. Ağzı kapalı bir şekilde bir ya da iki hafta gibi bir süre beklemek muhtemelen çimlenme işlemi için yeterli olacaktır. Çimlenme işlemi tamamlandığında filizlenen yeşil kısımları görmek mümkündür. Bu görüntüye ulaşıldığında geniş bir saksıya almak bitkinin yetişmesi için yeterli olacaktır. Mango birçok farklı çeşidi ile çimlendirilebilen bir meyvedir.

Mango çekirdeği meyve verir mi?

Bitki yetiştirmek gerekli şartlar sağlandığında oldukça kolaydır. Bununla birlikte her bitkinin yetişebileceği doğru toprak yapısı, doğru çimlendirme yöntemi önem kazanmaktadır. Bu şartlar bilindiğinde yapılacak işlemler çok daha kolaylaşmaktadır. Mango da yetiştirilmesi kolay olan bir bitkidir. Mango yetiştirmenin en önemli noktası doğru aşamaları tamamlamaktır. Mango çekirdeği doğru toprakta ve doğru çimlendirme yöntemi ile meyve verebilir. Mango tohumundan yetişen mango ağacı uzun yıllar sonra meyve verebilir bazen de meyve vermeyebilir. Mango fidanından yetişen mango ağacı ise birkaç yıla kadar meyve verir. Ortalama olarak bakıldığında bir mango ağacı beş yıl sonrasında oldukça fazla meyve üretir.

Mango çekirdeği dikilir mi?

Mango çekirdeği dikilebilir. Mango çekirdeği öncelikli olarak uygun şekillerde çıkartılmalıdır. Bu işlem tamamlandıktan sonra mango çekirdeği çimlendirilerek filizlenmeye bırakılır. Filizlenen mango çekirdeği uygun saksıya alınıp ekilir. Bir diğer önemli nokta da mango filizi saksıya ekildikten sonra takip etme kısmıdır. Aşılama ve gübreleme işlemlerinin düzgün bir şekilde yapılması önemlidir. Mango yetiştiriciliği esnasında dikkat edilmesi gereken çok soğuk, sıfırın altında derecelerde bitkinin yetişmemesidir.

Mango çekirdeği nasıl çıkarılır?

Çeşitli meyve ve sebzeleri ev ortamında yetiştirebilmek mümkündür. Önemli olan uygun şartların ev ortamında da sağlanmasıdır. Mango bitkisi de sıra dışı görünse de evde yetiştirilebilir. Ev ortamında mango yetiştirebilmek için öncelikli olarak mango çekirdeğini düzgün bir şekilde çıkarabilmek gerekir. Mango meyvesinin içini açtığımızda çekirdeğin meyveye yapışık halde olduğunu görürüz. Çekirdeği meyve kısmından ayırıp, ortadan ikiye ayırmak öncelikli işlemdir. İç kısımdaki tohumu çıkartmak için acele etmek gerekir. En geç bir iki gün içinde tohum özelliğini kaybetmeden bu işlem yapılmalıdır.



