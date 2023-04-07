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Zeytin çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit zeytin türü vardır, özellikleri nelerdir?

08.03.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan zeytin hem sağlıklı hem de lezzetli bir üründür. Zeytin çok uzun senelerdir varlığını sürdüren bir besindir. Zeytin ağaçları eski çağlardan beri yetiştirilmekte olup zeytine pek çok anlam yüklenmiştir. Zeytin, tarih boyunca bolluk ve bereket simgesi olmuştur. Ülkemizde neredeyse her kahvaltıda zeytin tüketimi gerçekleşmektedir. Ülkemizde zeytinin birçok çeşidi yetiştirilmektedir. Zeytin çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit zeytin türü vardır?

Zeytin çeşitleri nelerdir? Kaç çeşit zeytin türü vardır, özellikleri nelerdir?

Tarihin eski çağlarından beri zeytin yetiştiriciliği ve zeytin tüketimi hatrı sayılır derecede gerçekleştirilmektedir. Zeytin ve zeytinden elde edilen çeşitli ürünler, insan vücudu ve sağlığı için oldukça önemlidir. Zeytin ve ondan üretilen zeytinyağının insanlığa sunduğu faydalar saymakla bitmez. Son dönemlerde sağlıklı beslenmenin çok daha fazla önem kazanması ile birlikte zeytin tüketimi giderek artmaktadır. Bu kadar uzun süredir yetiştirilen bir ürünün çok fazla çeşidi olması da normaldir. Zeytin tüketen kişiler ürünün çok farklı çeşitleri ile karşılaşmaktadırlar. Zeytin farklı türleri ile tüketicilere oldukça geniş bir seçenek sunmaktadır.

Zeytin çeşitleri nelerdir?

Zeytin, tüketiciye çok fazla ürün seçeneği sunmaktadır. Hal böyle olunca tüketiciler zeytin çeşitleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyebilirler. Genel olarak zeytin çeşitlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Gemlik zeytini ülkemizde sıklıkla tercih edilen bir zeytin çeşididir. Bu zeytin türü Marmara Bölgesi başta olmak üzere geniş bir alanda yetiştirilip, geniş bir alana dağıtılır. Bu zeytin çeşidi hem lezzetli- hem de yağlı bir yapıya sahiptir. Bu açıdan zeytin yağı üretiminde de tercih edilen bir türdür.
  • Ayvalık zeytini bu zeytin çeşidi yağlı bir zeytin olduğu için zeytin yağı elde etmede kullanılabilir. Ayvalık zeytini sıklıkla tercih edilen bir zeytin türüdür. Genel olarak Ege Bölgesi’nde yetiştirilir. Lezzetli ve verimli bir zeytin çeşididir.
  • Domat zeytini genel olarak Ege Bölgesi’nde yetiştirilen bir zeytindir. İri bir zeytin çeşidi olan domat zeytini, Manisa ve İzmir’de yoğun olarak üretilmektedir. İçi biber dolgulu olarak da tüketilen bu zeytin, tercih edilen bir türdür.
  • Halhalı zeytini sıcak iklimlerde yetişen bu zeytin çeşidi, soğukta verim gösteremez. Mardin, Antep, Maraş ve Hatay gibi illerde yoğun olarak yetiştilmektedir. Yeşil kırma zeyttinin bir çeşididir.
  • Erkence zeytini Ege Bölgesi’nde yetişen bu zeytin çeşidi yoğun olarak İzmir civarında yetiştirilir. Yağ oranı olarak oldukça yüksektir, bununla birlikte iyice olgunlaşmazsa acı olabilir. Bir diğer ismi de hurma zeytindir.
  • Patos zeytini Karadeniz Bölgesi’nde yetişen bu zeytin türü, Tranzon ilinde oldukça yaygın bir şekilde yetişir. Sofrada tüketimi oldukça yaygın olan bir zeytin türüdür.
  • Çelebi zeytini Marmara Bölgesi’nde yetişen bir zeytin çeşididir. Genellikle aşı ile çoğaltırılır. Sofalık yeşil zeytin çeşididir.
  • Çekişte zeytini İri yapılı bir zeytin türüdür. Genellikle İzmir, Aydın gibi illerde yetiştirilir.
  • Memecik zeytini sofrada yaygın olarak tüketilir ayrıca yağı da yapılır. İri bir zeytin çeşididir.
  • Eşek zeytini İzmir Ödemiş’te yetiştirilen bir zeytin türüdür. Zeytinin çekirdeği oldukça iridir.

Soğuğa dayanıklı zeytin çeşitleri nelerdir?

Genel olarak zeytinler sıcak havayı sevmesine rağmen, soğukta yetişen zeytin çeşitleri de bulunur. Memecik zeytini, gemlik zeytini ve domat zeytini soğuğa daha dayanıklı zeytin çeşitleri olarak bilinir.

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Zeytin çeşitleri ve özellikleri nelerdir?

Zeytin, farklı çeşitleri olan bir besindir. Zeytin, sofrada tüketilen ve zeytin yağı yapılan bir gıdadır. Çekişte zeytini, patos ve çekişte zeytini genel olarak sofrada tüketilen zeytin çeşitleridir. Erkence, domat, gemlik ve memecik zeytini ise hem yağ üretimi yapılıp hem de sofrada tüketilebilen zeytin çeşitleridir. Zeytin çeşitleri isimleri:

  • Ayvalık zeytini
  • Gemlik zeytini
  • Domat zeytini
  • Memecik zeytini
  • Eşek zeytini
  • Sarı ulak zeytini
  • Arbequina zeytini
  • Girit zeytini
  • Memeli zeytini
  • Halhalı zeytini
  • Oliana zeytini
  • Sarı haşebi zeytini
  • Kilis yağlık zeytini

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