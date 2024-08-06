Manisa'da acı olay! Tarlada uyuyan 6 yaşındaki çocuk kamyonun altında kaldı! Yakınları sürücüyü öldürdü

Olay, Salihli’nin Karayahşi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mevsimlik işçilerin çalıştığı biber tarlasında ailesinin yanında bulunan 6 yaşındaki Ayşenur Toprak, tarlanın bir kenarında uyudu. Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, geri geri giderken uyuyan çocuğun üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından minik Ayşenur’un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

ÇOCUĞUN YAKINLARI ŞOFÖRÜ VURARAK ÖLDÜRDÜ

Olay sonrası çocuğun yakınları da kamyon sürücüsü Şükrü Erdem’i tabanca ile vurup yaraladı. Ağır yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kamyon sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın ardından kamyon sürücüsü Şükrü Erdem’i vuran kişi ve kişilerin tespiti için çalışma başlatan Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu tespit etti. Şüpheliler yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır