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  4. Manisa’da akılalmaz görüntü! Arkadan çarptı, işçi servisi havada uçtu

Manisa’da akılalmaz görüntü! Arkadan çarptı, işçi servisi havada uçtu

01.10.2024 16:05
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01.10.2024 16:05
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Manisa’nın Salihli ilçesinde yaşanan bir kazanın görüntüsü dehşete düşürdü. Tır, işçi servisine arkadan çarptı. Koca minibüs adeta havada uçtu. İşçi servisinin kaza anında boş olması ise büyük bir felaketin önüne geçti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde tırın, servis minibüsüne arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Kameraya yansıyan görüntülerde tırın çarptığı minibüsün havada uçtuğu görüldü.

Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.G. (59) yönetimindeki 50 ET 059 plakalı tır, A.A. (48) yönetimindeki 45 RJ 537 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle menfeze çarpan minibüs takla attı.

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Kazada servis minibüs sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı.

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Kazada servis minibüsünün boş olması facianın önüne geçerken, feci kaza ise bir aracın arka kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde çarpma sonrası minibüsün havada uçtuktan sonra menfeze çarpması ve takla atması kameralara yansıdı.

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Öte yandan, kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)

4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Salihli haberler kaza
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