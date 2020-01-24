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Manisa'da artçılar sürüyor... Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:25 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, çarşamba günü meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Depremin merkez üssü olan Musalar Mahallesi ve yakın mahallelerde vatandaşlar, bu geceyi de dışarıda sokakta ateş yakarak geçirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, Manisa'da önceki gün saat 22.22 sıralarında merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Yüksekten atlama sonucu yaralanan 3 kişi ile panik atak geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilere ayakta müdahale edildi. Depremde 5 metruk bina yıkılırken, bazı binalarda da çatlaklar oluştu.

Bu depremin ardından merkez üsleri Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Yunusemre ilçeleri olan yüzlerce artçı sarsıntı oldu. Paniğe neden olan artçılar devam ederken, bugün saat 06.04'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 3.8, saat 10.07'de merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde depremler oldu.

5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Musalar Mahallesi ve yakınındaki komşu mahallelerin sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi.

Musalar Mahallesi sakinlerinden Esra Zeybek, çatlaklar olduğu için evlerine tahliye kararı verildiğini söyledi. Zeybek, "İkinci gecemiz de çok sarsıntılı geçti. Çünkü artçı depremler hala sürüyor. Kaldığımız evde çatlaklar olduğu için yetkililer tahliye kararı verdi. Bu geceyi kendi imkanlarımıza kurduğumuz çadırda geçirmeyi planlıyoruz. Bu gece yine eve giremeyeceğiz. Neyse ki hava bugün daha iyi. Köyün birçok evinde çatlaklar var" dedi.

Geceyi AFAD'ın kurduğu yardım çadırında geçiren Davut Zeybek ise, "Dün gece yine çok sayıda sarsıntı meydana geldiği için evlere giremedik. O yüzden geceyi AFAD çadırında geçirdim. Her an deprem olabilir korkusu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Tahliye kararı çıkan evlerin sahipleri eşyalarını dışarı çıkarmaya başlarken, bazı mahalle sakinleri yaktıkları ateşin başında ısınmaya devam ediyor.

(DHA)

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