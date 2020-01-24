Manisa'da artçılar sürüyor... Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin (AFAD) verilerine göre, Manisa'da önceki gün saat 22.22 sıralarında merkez üssü Akhisar ilçesi Musalar Mahallesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Aydın, İzmir, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Yalova, İstanbul ve Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yerleşim yerlerinde de hissedildi. Yüksekten atlama sonucu yaralanan 3 kişi ile panik atak geçiren 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu kişilere ayakta müdahale edildi. Depremde 5 metruk bina yıkılırken, bazı binalarda da çatlaklar oluştu.

Bu depremin ardından merkez üsleri Akhisar, Kırkağaç, Saruhanlı ve Yunusemre ilçeleri olan yüzlerce artçı sarsıntı oldu. Paniğe neden olan artçılar devam ederken, bugün saat 06.04'te merkez üssü Akhisar ilçesi olan 3.8, saat 10.07'de merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde depremler oldu.

5.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Musalar Mahallesi ve yakınındaki komşu mahallelerin sakinleri, geceyi dışarıda ateş yakarak geçirdi.