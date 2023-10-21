HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da besin zehirlenmesi! 350 işçiyle ilgili yeni gelişme

Manisa'da besin zehirlenmesi! 350 işçiyle ilgili yeni gelişme

21.10.2023 17:34 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrika ve farklı işletmelerde çalışan 350 işçi, besin zehirlenmesi şüphesiyle başvurdukları hastanelerde ayakta tedavi edilerek taburcu edildi.

Manisa'da besin zehirlenmesi! 350 işçiyle ilgili yeni gelişme

Manisa’da aynı yemek firmasından yemek alan farklı işletmelerdeki 350 işçi besin zehirlenmesi şüphesiyle dün hastanelere başvurdu. Dün gece saatlerinde ayakta tedavi gören işçilerden 321’i taburcu edilirken, tedavisi süren 29 kişi de bugün taburcu edildi.

75093c3888c1eb82d9ca4a8e44a97846

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimizde, 20 Ekim 2023 tarihinde, işyerlerine hizmet veren bir yemek fabrikasından kaynaklı olduğu düşünülen besin zehirlenmesi olayına ilişkin olarak; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yemeklerin tüketildiği fabrikalarda gıda kontrol ekiplerince denetimler yapılmış, hammadde ürünleri ve tüketilen yemeklerden numune alınarak yetkili laboratuvara gönderilmiştir. Konuyla ilgili 5996 Sayılı Kanun kapsamında gerekli işlemler yapılmakta olup, tahliller ve incelemeler tamamlanıncaya kadar firmaya ihtiyati tedbir uygulanmıştır. Rahatsızlanan tüm hastalarımızın tedavisi ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. Bu vesileyle olaydan etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi. (İHA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybetti! Ailesi isyan ettiKapısı açık minibüsten düşerek hayatını kaybetti! Ailesi isyan etti
Çöp kamyonu devrildi! Acı haber geldiÇöp kamyonu devrildi! Acı haber geldi
Bolu'da feci olay! Balkondan düşen kız...Bolu'da feci olay! Balkondan düşen kız...
Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Manisa

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Cinsiyet değiştirmişti! Ses estetiği yaptırdı

Cinsiyet değiştirmişti! Ses estetiği yaptırdı

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Sahilde ikiye bölünmüş halde bulunan kalıntıların gizemi çözüldü

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.