Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası

Şehzadeler ilçesindeki bir kafeteryada çalışan evli, 4 çocuk babası Ali Gül, geçen 10 Ekim sabahı 2. Anafartalar Mahallesi, Aydın Tren Garı yakınındaki iş yerine gitmek üzere bisikletiyle yola çıktı.

UYARIYA ALDIRIŞ ETMEDİ

İş yerinin önünde yaklaştığında, iddiaya göre trafik polisleri, Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 93'üncü yıl dönümü etkinlikleri nedeniyle kortej yürüyüşü yapılacağı için yolun trafiğe kapalı olduğunu bildirdi. Ancak iş yerine gitmek için başka bir yol olmadığını belirten Gül, uyarıya aldırış etmeyip, kaldırımdan bisikletiyle 50 metre kadar ilerdeki iş yerine ulaşmak için yoluna devam etmek istedi. Bunun üzerine polis, bir süre ilerleyen Gül'ü durdurdu.

'ŞAKA YAPIYORLAR ZANNETTİM'

Manisa Devlet Hastanesi önünde bisiklet yolu olmadığından dolayı kaldırımı kullanmak zorunda kaldığını savunan Gül, "15 senedir bu bisikleti kullanıyorum. Geçtiğim yerlerde şu an trafik çok yoğun o kaldırımı kullanmak zorundayım. Çünkü kaldırımı kullanmazsam iş yerime gidemem. Beni bir polis memuru durdurdu. Kimlik sordu. Kimliğimi verdim. Ben normal bir şaka yapıyorlar zannettim. Kontrol yapıyorlar zannettim. Bana 'kaldırımı kullanamazsın' dedi. Neden dedim, 'çünkü bu kaldırım yayalar için' dedi. Ben de kullanmak zorundayım. Çünkü işime gideceğim. Burada bisiklet yolu yok dedim. Şaka gibi. Cezayı yazdı. Elime bir aldım. 235 lira. Bisikletimi satsam 235 lira etmez. Eder mi bana o zaman yol gösterin. Ben 15 senedir bu bisikleti kullanıyorum. Bisiklet olmadı mı ben bitiğim. Ben yayaların olduğu yerde doğru dürüst geçmem. Kullandığım nokta 50 metre. Bugün gelse bana aynısını yazacak. Bana yol gösterin o zaman. Ben ne yapacağım. 235 lirayı ben ödeyemem. Bisikleti vereyim o zaman satsınlar ödesinler” diye konuştu.



