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Manisa’da dehşete düşüren ölüm! Motorlu testerenin üzerine düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 15:09 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen adam hayatını kaybetti.

Manisa’da dehşete düşüren ölüm! Motorlu testerenin üzerine düştü

Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Mahallesi Pınar Sokak’ta meydana kazada evin bahçesinde motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış (48), dengesini kaybedip, ayağının kayması sonucu çalışan motorlu testerenin üstüne düştü. Göğüs kısmında kesik oluşan ve ağır yaralanan Barış, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Barış kurtarılamadı. Polis,olayla ilgili inceleme başlattı.

Manisa’da dehşete düşüren ölüm

(İHA)

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