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  4. Manisa'da iple bağladıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Manisa'da iple bağladıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

16.03.2021 21:56 | Son Güncelleme:
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Manisa'da iple bağladıkları kişiyi öldürdükleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iple bağladıkları kişiyi döverek öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Dün Adala Mahallesi'nde gözaltına alınan 4 kişinin Jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve M.K. tutuklandı, E.T. ve İ.D.E. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Öte yandan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda 4 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

OLAY

Ali Akın'ın bıçakla yaralanması sonrası 4 arkadaşının olaydan sorumlu tuttukları İlyas Filiz'i (39) kaçırarak bir depoda iple bağladıkları ve döverek öldürdükleri iddia edilmiş, şüpheliler gözaltına alınmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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