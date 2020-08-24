HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Manisa'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Manisa'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 09:05 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde Kafeler Sokağı'nda bulunan bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Manisa'da kafeye silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgilere göre silahlı saldırı olayı Manisa’nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Topçu Sokak üzerinde bulunan kafeler önünde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi kafe önünde ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonucu kafe önünde oturan Bahadır Akbay ile A.O. ve G.D. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan Bahadır Akbay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

AW096746_04

POLİS GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis olayı gerçekleştirdiği belirtilen kişi ya da kişileri arama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölgedeki güvenlik kameraları da incelenmeye başlandı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREsnekliğini gösterdi!Esnekliğini gösterdi!
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tabloKozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
Okula ne zaman gidilecek?Okula ne zaman gidilecek?
En Çok Okunan Haberler
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Fatih Portakal, FOX TV'yi bıraktı iddiası
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Otoyol savaş alanına döndü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Şimdi de arkadaşının kalçasını paylaştı! 'Yok artık' dedirtti
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Bayern Münih Avrupa'nın en büyüğü oldu
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Tüm gözler Trump'ın açıklamasına kilitlendi! Onay verdi
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
Düğündeki dehşet anları: Kadın ayaklarımın üzerine düştü
İlginizi Çekebilir
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
23 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Yine aynı manzara!
Yine aynı manzara!
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu son durumu açıkladı
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İstanbul'da korkunç kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın duyurduğu müjdeye ilişkin ilk açıklama
Diğer Haberler
Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu!
Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi
Giresun'daki sel felaketinde can kaybı 7'ye yükseldi
15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor
15 Temmuz gazisi 4 yıldır vücudunda mermilerle yaşıyor
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
Seferihisar'da otluk alanda yangın! 58 araç yangında kül oldu
İstifa iddiası gündem yarattı! Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Fatih Portakal'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan isimler
Adana Kozan'da orman yangını! Tablo giderek kötüleşiyor
Kozan’da ciğerlerimiz yandı! Acı tablo
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.