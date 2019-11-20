HABER

Manisa'da korkunç olay! Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 07:19 | Son Güncelleme

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, eşi Nevin N'yi (31) tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen A.N. (36) gözaltına alındı.

Manisa'da korkunç olay! Eşi tarafından vurulduğu iddia edilen kadın öldü

İddiaya göre, ilçeye bağlı Reşatbey Mahallesi'nde yaşayan çift, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.N. evdeki ruhsatsız tüfekle eşini başından vurdu.

Silah sesini duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Cinayet zanlısı A.N. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılan Nevin N'nin A.N. ile 6 ay önce ikinci evliliğini yaptığı, ilk eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

(AA)

PARTNER O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince... O ülkede şaşırtan görüntü! Hava kirliliğiyle mücadele edilemeyince...
Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısıBolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtıYayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Akhisar kadın kadın cinayeti öldürüldü zanlı

En Çok Okunan Haberler

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

'Nirvana' böyle yakalandı! Anbean takip!

'Nirvana' böyle yakalandı! Anbean takip!

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Bir kent diken üstünde! Sokaklar ablukaya alındı

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

Vahşi cinayet! Her şeyi itiraf etti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bolivya'da yeni kriz: Gıda ve yakıt sıkıntısı

Bolivya'da gıda ve yakıt sıkıntısı

Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak

Bolivya'da parlamento devlet başkanlığı seçimleri için toplanacak

Vatan Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen kişiye otomobil çarptı

Karşıdan karşıya geçerken canından oldu!

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yangın

İstanbul'da hastanede yangın paniği!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı!

Adana'da sıcak dakikalar! Sokağa EYP yerleştirip ticari taksiyle kaçtı!

Adana'da EYP'li saldırı! Ticari taksiyle kaçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.