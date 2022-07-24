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Manisa'da korkutan yangın! Çok sayıda ev tahliye edildi

24.07.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otluk alanda başlayıp ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi. Öte yandan bölgedeki 20 evde yaşayan 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi.

Manisa'da korkutan yangın! Çok sayıda ev tahliye edildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Hasköy Mahallesi yakınlarındaki Seğirdim Çukuru mevkisindeki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın ormana da sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye 10 helikopter, 8 uçak ve 40 arazöz, 8 dozer ve 15 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin yangına karadan ve havadan müdahalesi sürüyor.

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40 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan yangın nedeniyle bölgedeki 20 evde yaşayan 40 kişinin tahliye edildiği öğrenildi. (AA)

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Manisa
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