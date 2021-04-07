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Manisa’da okullar uzaktan eğitime geçti

07.04.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs salgınının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, liselerde de hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Manisa’da okullar uzaktan eğitime geçti

Manisa’da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından korona virüs salgınının önüne geçilmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla eğitim öğretimde düzenlemeye gidildi. Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında, özel eğitim okullarında ve özel eğitim sınıflarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda, köy vb. seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, ilkokullarda eğitimin seyreltilmiş sınıflarda 2 gün okulda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine, ortaokullarda 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime devam etmesine, lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime devam etmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarının yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda seyreltilmiş sınıflarda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak devam ettirilmesine, karar verilmiştir."

İHA

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Manisa

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