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Manisa'da polisi açığa aldıran olay! Muavinle tartışınca...

30.12.2021 21:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’da bir dinlenme tesisinde bir polis memurunun açığa alınmasıyla sonuçlanan bir olay yaşandı. Mola veren şehirlerarası otobüste yolculuk yapan polis memuru muavin ile tartıştı. Bu sırada belinden çıkardığı silahla havaya çok sayıda ateş açtı. Yolcular panikle markete sığınırken yolculardan biri polis memurunun önüne geçip olayın büyümesine engel oldu. İhbar üzerine çok sayıda ekibin geldiği olay sonrası polis memuru gözaltına alınırken polis memurunun açığa alındığı öğrenildi.

Manisa'da polisi açığa aldıran olay! Muavinle tartışınca...

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında İstanbul - İzmir Otoyolu'nun Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir dinlenme tesisinde meydana geldi. İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsünde seyahat eden ve izinli olduğu öğrenilen polis memuru, aracın Manisa'da mola verdiği sırada muavin ile tartıştı. İkili arasında karşılıklı 'Sen kimsin' sözlerinin ardından birbirine doğru hamle yapan polis memuru ve muavini diğer yolcular araya girerek ayırdı.

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HAVAYA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine belinden tabancasını çıkaran polis memuru, havaya çok sayıda el ateş açtı.

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MARKETE SIĞINDILAR

Otobüsün içinde bulunan muavine doğru gitmek isteyen polis memuru, önünde duran bir kişi tarafından engellendi. Silah sesi paniğe neden olurken, birçok yolcu tesisteki markete sığındı.

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POLİS MEMURUNA GÖZALTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekibi geldi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan polis memurunun İzmir'in Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekibinde görev yaptığı öğrenildi.

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AÇIĞA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan polis memurunun açığa alındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
polis Manisa
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