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Kayınbiraderini sokak ortasında öldürmüş, linçten polis kurtarmıştı! Yeni detaylar: Başına 17 defa bıçak saplamış

30.12.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki kan donduran olayda son dakika gelişmesi yaşandı. Kayınbiraderi Oktay Kara'yı toplam 33 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldüren 45 yaşındaki Ramazan Uysal hakkında 'ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü. Uysal'ın sustalı bıçakla 17 kez başından bıçakladığı belirlendi. İşte Antalya'daki kayınbirader cinayetinde son durum...

Kayınbiraderini sokak ortasında öldürmüş, linçten polis kurtarmıştı! Yeni detaylar: Başına 17 defa bıçak saplamış

Antalya'da kayınbiraderini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ramazan Uysal (47) hakkında 'ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamedeki detaylar ise kan dondurdu. Daha önce 'boşanma meselesi' yüzünden tartışan Oktay Kara ve Ramazan Uysal sokakta karşılaştı. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Ramazan Uysal, 33 bıçak darbesiyle kayınbiraderini öldürürken, bu darbelerden 17'sini ölümcül olmak üzerine Kara'nın başına sapladığı ortaya çıktı.

Olay, 17 Ekim günü saat 13.00 sıralarında Kepez ilçesi, Teomanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde meydana geldi. Ramazan Uysal, kaldırımda karşılaştığı kayınbiraderi Oktay Kara ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Ramazan Uysal, üzerindeki bıçağı çıkarıp kaçmaya çalışan Oktay Kara'yı yakalayıp, vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

BIÇAKLA CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayı görenlerin tepkisi ile Ramazan Uysal, elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atıp kaçtı. Çevredekiler, Ramazan Uysal'ı yakalayıp, tekme tokat dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri Ramazan Uysal'ı linç edilmekten kurtarıp, araçlarına aldı.

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Yaralanan Oktay Kara, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ramazan Uysal'ın dövüldüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"ABLAMDAN UZAK DUR"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ramazan Uysal hakkında ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin, maktulün ablası ile resmi nikahlı olduğu belirtilen iddianamede, "Ramazan Uysal'a eşi boşanma davası açmıştır. Ancak Uysal boşanmak istememektedir. Maktul, ablası ile birlikte yaşamaktadır. Maktul ve şüpheli organize sanayi bölgesinde çalışmaktadırlar. Olaydan bir hafta önce şüpheli ve maktul işe gitmek üzere servis bekledikleri sırada maktulün şüpheliye 'ablamdan uzak dur' demiştir" denildi.

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İDDİANAMEDE YENİ DETAYLAR

Olay tarihinde şüphelinin Teomanpaşa Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde yürüdüğü sırada maktulle karşılaştığına dikkat çekilen iddianamede, şu cümlelere yer verildi:

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"Maktul, ablasının boşanma meselesinden dolayı şüpheli ile tartışmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, şüpheli üzerinde taşıdığı sustalı bıçak ile maktule vurmaya başlamıştır. Maktule 17'si başlı başına öldürücü olmak üzere 33 bıçak darbesi vurmuştur. Sanığın 'kasten öldürme suçu'ndan cezalandırılması kamu adına talep ve iddia olunur."

Ramazan Uysal'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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