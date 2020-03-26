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Manisa'da polisin yaşlı vatandaşa davranışı tepki toplamıştı! Valilik'ten açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

Manisa Valiliği, otobüs terminalinde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru hakkında soruşturma başlatıldığını açıklarken polis, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Manisa'da polisin yaşlı vatandaşa davranışı tepki toplamıştı! Valilik'ten açıklama

Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 65 yaş üstündeki kişiye kötü davrandığı öne sürülen polis memuru, hakkındaki soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı.

TARTIŞMA YAŞANDI

İddiaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından terminale giderek seyahat etmek isteyen 65 yaş üzerindeki kişiyle polis memuru B.Y. arasında tartışma yaşandı.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde polis memurunun vatandaşa bağırması tepkilere neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa Valiliği, polis hakkında soruşturma başlattı. B.Y, soruşturma kapsamında tedbiren görevinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa polis yaşlı vatandaş

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