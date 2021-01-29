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Manisa'da silahlı saldırı: 3 polis yaralandı

29.01.2021 02:32 | Son Güncelleme:
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Manisa'da silahlı saldırı: 3 polis yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 1'i komiser yardımcısı, 3 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiasıyla Esentepe Mahallesi, Çamlıbel Caddesi'ndeki bir adrese arama yapmaya gelen polisler, zanlı Şahin C'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücutlarına isabet eden saçmalarla hafif yaralanan komiser yardımcısı O.S. ile polis memurları M.Y. ve A.D. Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunmayan polislerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı Şahin C. olay yerine gelen takviye ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. (AA)

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