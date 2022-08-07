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Manisa'daki orman yangını devam ediyor! Tehlikeli durum ortadan kalktı

07.08.2022 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da dün çıkan orman yangını devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava ekiplerinin sayısı artırıldı. Ekipler tarafından yangının etrafının çevrildiği ve tehlikeli bir durumun kalmadığı öğrenildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 helikopter ve 2 uçak yangına havadan müdahale ediyor.

Manisa'daki orman yangını devam ediyor! Tehlikeli durum ortadan kalktı

Manisa Soma'da dün akşam başlayan orman yangınına müdahale devam ediyor. Yangına, 50 arozöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan, 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı ile havadan müdahale ediliyor. Ekipler tarafından yangının etrafının çevrildiği ve tehlikeli bir durumun kalmadığı öğrenildi.

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HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi’nde saat 19.30 sıralarında başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Soma Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan sabaha kadar mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı karadan müdahalede bulunan ekiplere yardımcı olmaya devam ediyor.

TEHLİKELİ DURUM ORTADAN KALKTI

Öte yandan yangının etrafının çevrildiği ve tehlikeli durumun ortadan kalktığı öğrenilirken yer yer bazı bölgelerde tütmelerin devam ettiği bildirildi. Yangın söndürme uçaklarının son atışlarının yaparak ayrıldığı bölgede helikopterlerin söndürme çalışmalarına devam ettiği ve kara ekiplerine destek olduğu açıklandı.

Kaynak: İHA

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Manisa Soma
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