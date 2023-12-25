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Manisa'daki şehit cenazesinde gerginlik! Özgür Özel'den açıklama: 'Hepsi isim isim tespit ediliyor'

25.12.2023 11:44 | Son Güncelleme:
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Manisa'da Irak'ın kuzeyinde şehit düşen askerin cenaze törenine katılmıştı. Bir grup, Özel'e tepki göstermiş ve CHP lideri alandan Manisa Valisi'nin makam aracıyla çıkartılmıştı. Özel, yaşananlara ilişkin olarak bugün yaptığı açıklamada "Şimdi bugün hepsi isim isim tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli" dedi.

Manisa'daki şehit cenazesinde gerginlik! Özgür Özel'den açıklama: 'Hepsi isim isim tespit ediliyor'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün vefatının 50'nci yılı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen anma törenine katıldı.

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MANİSA'DAKİ GERGİNLİK

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, "Dün sabah erken saatlerden itibaren hem koruma ekibimize hem Manisa'da partimize, hem civar illerden Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmişte çok yakın olmuş isimlerden, bir provokasyon olacağı, bir saldırı olacağı, hatta bu cenazeye katılmamı yeniden değerlendirmem defalarca söylendi. Dün gün boyunca şehit cenazemize katılacağımı, şehidimize sahip çıkacağımızı ifade ettim ve bu provokasyonların amacının ne olduğunu bildiğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

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"HEPSİ İSİM İSİM TESPİT EDİLİYOR"

"Dün cenazeye katıldığımız andan itibaren o organize meseleyi hep birlikte takip ettik" diyen Özel, şunları ifade etti:

“Şimdi bugün hepsi isim isim tespit ediliyor. Manisa'da olanların parti aidiyeti çok açık ortada ama civar illerden getirilenlerde de aynı kümelenme belli. Milletimiz orada yapılan provokasyonu Manisalıların, şehit cenazesine kendi isteğiyle gelmiş kişilerin olmadığını biliyor."

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Özel "Dün uçağa binmeden önce şehit ailesi taziye evinden arayarak, sonra uçağa bindikten sonra bir kez daha arayarak yaşananlardan üzüntü duyduklarını, şehidin bizimle olan yakınlığını bildiklerini, dün orada yapılan saygısızlığın şehitlerine yapıldığını söylediler” dedi.

Özel, "İstedikleri kadar provokasyon yapsınlar CHP doğru bildiğini yapacak" ifadelerini kullandı.

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Manisa Özgür Özel
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