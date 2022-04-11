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  4. Manisa'daki Spil Dağı'na nisanda kar yağdı! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Manisa'daki Spil Dağı'na nisanda kar yağdı! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

11.04.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Manisa'daki Spil Dağı'nda sabah başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Bölgede hava sıcaklığı sıfır derece ölçülürken, kar örtüsünün kapladığı dağ bölgesinde kartpostalları aratmayan görüntüler oluştu.

Manisa'daki Spil Dağı'na nisanda kar yağdı! Kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Manisa il merkezinde gün içinde sağanak etkili olurken, 1513 rakımlı Spil Dağı'na kar yağdı. Şehirdeki 12 derece olan hava sıcaklığı ise dağın zirvesindeki "At alanı" mevkisinde sıfır derece ölçüldü.

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BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

13 Nisan'da 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 4. etabına ev sahipliği yapmaya hazırlanan dağın zirvesi, kar yağışı sonrası yer yer beyaz örtüyle kaplandı.
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Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

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İlçede 1470 rakımlı Akçakertik, Türkmen Tepe mevkileri ve Bardakçı Mahallesi'nde kar yağışı görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Manisa
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