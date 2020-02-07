Manisa merkezli 'renkli reçeteli' ilaç operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında renkli reçeteye tabi ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 12 zanlının emniyetteki işlemleri bitti.

Şüphelilerden 1'i jandarmadaki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest, 3’ü serbest, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest burakıldı.

Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Halit Boğum, Şenay Bozlar, Ekin Koç ve Bahri Fındıkçıoğu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Manisa, Aydın, Muğla, İzmir ve Kırklareli'de, Sağlık Bakanlığının iznine bağlı olarak psikolojik, nörolojik rahatsızlıkları bulunan hastalara uzman hekimler tarafından yazılabilen ilaçları yasa dışı yollardan sattığı öne sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında 2 doktor, 2 eczacı ve 1 medikal muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 12 şüpheli yakalanmıştı.