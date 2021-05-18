Manisa ve Siirt'te deprem mi oldu? 18 Mayıs 2021 nerede deprem oldu? | 18 Mayıs AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Jeolojik konumu gereği birçok fay hattının bulunduğu Türkiye, depremlerin çok sık meydana bir ülke. 18 Mayıs Salı gününde deprem olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki 18 Mayıs'ta deprem mi oldu? 18 Mayıs'ta nerede deprem oldu?

18 MAYIS MANİSA, DENİZLİ VE SİİRT'TE DEPREM Mİ OLDU? NEREDE DEPREM OLDU? AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...

AFAD'ın sitesine bakıldığında sabah saat 07:24:34'de Denizli, Pamukkale'de 6.94 km'de 1.1 büyüklüğünde bir deprem olduğu görülüyor. Yine saat 07:20:42'de Denizli, Merkezefendi'de 2.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sabah 07:07:07'de ise Manisa, Soma'da 11.73 derinliğinde 2.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Siirt, Baykan ise 06:35:30'da 2.3 ile sallandı.

AFAD son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise saat 07:24:34'de Denizli, Yeniköy'de 5.2 derinliğinde ve 1.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Saat 07:20:41'de ise Denizli, Çeltikçi'de 2.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Manisa, Soma, Kozluören sabah 07:07:07'de 3.0 ile sallandı ve İzmir, Çile, Menderes sabah 06:59:42'de 1.9 şiddeti ile sallandı.

Kandilli son depremler listesini aşağıda görebilirsiniz:



