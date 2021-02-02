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Manisa’da bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi

02.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Manisa’da bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, obje ve yüzük olmak üzere toplam bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda sikke, obje ve yüzük olmak üzere toplam bin 449 parça tarihi eser ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Grup Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yunus ekiplerinin destek verdiği operasyonda, ekipler İbrahim K.’ya (42) ait otomobili E96 karayolunda durdurup arama yaptı. Aramada Roma ve Bizans dönemine ait bin 377 adet sikke, 61 tane obje, 5 tane yüzük ve 6 tane ok ucu olmak üzere toplam bin 449 tarihi eser ile 1 adet el dedektörü ele geçirildi.
Şüpheli İbrahim K.’ya 2863 Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet etmekten adli işlem yapıldığı öğrenildi.

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