Manisa'da bir kişi eşini bıçakla yaraladı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi, boşanmak üzere olduğu eşini bıçaklayarak ağır yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde A.K, (30) boşanma aşamasında olduğu eşi Gülten K'yi (24) teyzesinin evinin önünde çok sayıda yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kadın, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlı A.K'yi, Turgutlu'daki bir bağ evinde yakaladı.

Zanlının daha önce uyuşturucu madde ticareti, tehdit ve dolandırcılık gibi suçlardan hüküm giydiği ve cezaevinden izinli çıktığı, İstanbul'dan gelip eşini çalıştığı tekstil fabrikasından teyzesinin evine kadar izlediği öğrenildi.

