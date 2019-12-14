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Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 17:47 | Son Güncelleme

Manisa'da ehliyetsiz sürücü, kesilen trafik cezasını yola oturarak protesto etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, kendisine yazılan trafik cezasını ve polisleri yola oturarak protesto etti.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Akçakmak yolunda sepetli motosikletle seyir halinde olan İzzet Akça, yol kontrolü yapan trafik ekipleri tarafından durduruldu. Ehliyeti bulunmadığı tespit edilen Akça'ya 2 bin 56 lira ceza kesildi, motosikleti çekiciyle kaldırıldı.

Ceza yazılmasına sinirlenen Akça, Akçakmak yoluna oturarak yaklaşık yarım saat trafik akışını engelledi.

Gazetecilere açıklama yapan İzzet Akça, polislerin kendisine ceza kesmek için karakola götürdükleri belirterek, şunları söyledi:

"Çocuklarımı kurstan almak için gidiyordum. Polis beni durdurdu ve beni karakola götürdüler. Benim cezamı kesmek için karakola götürdüler, 'benim cezamı kesin gideyim' dedim. Şimdi ben burada oturuyorum. Beni karakoldan buraya geri getirip bıraktılar, ben de burada oturacağım."

Polis ekiplerinin ikna ederek yoldan kaldırdığı Akça, ifadesi alınmak üzere Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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