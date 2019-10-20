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Manisa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Manisa'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çepnidere Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan Nurtaç Bilgiç (54) ve Münir Taş ile Hamza B. arasında kahvehanede tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hamza B, tabancayla Bilgiç ve Taş'ı yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bilgiç müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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