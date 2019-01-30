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Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesinden 1 çocuk öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Demirci ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.Olay, Demirci ilçesi Kargınışıklar Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Demirci ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Olay, Demirci ilçesi Kargınışıklar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İsmail Yıldırım isimli şahsın evinde yanan sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 yaşındaki kızı Hazal Yıldırım zehirlendi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kız çocuğu Demirci Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Küçük kız çocuğu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi duyan ailesi ve yakınları fenalık geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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