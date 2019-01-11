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Manisa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 01:28 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı.

Manisa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, sabah saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar, kendi imkanlarıyla ev ve iş yerlerindeki suları tahliye etti.
Sabah saatlerinde başlayan ve etkisini akşama doğru artıran sağanak, Manisa'nın birçok kesiminde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kentin Şehzadeler ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde birçok ev ve iş yerini su bastı. Özellikle 420 ve 421 Sokak bölgelerindeki evlerde su baskınları yaşanırken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Ev ve bahçeleri su altında kalan kişiler, kendi imkanlarıyla buldukları kompresör ve dinamo yardımıyla suları tahliye etti.
'GÖRÜYORSUNUZ, ANLATMAYA GEREK YOK'
421 Sokak'ta oturan ve evini su basan Hasan Aydın, "Evimize yağmur suyu bastı. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Her şey gözümüzün önünde. Bir tane kompresör bulduk, komşudan hortum aldık, kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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Manisa'da sağanak, su baskınlarına neden olduManisa'da sağanak, su baskınlarına neden olduManisa'da sağanak, su baskınlarına neden olduManisa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

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