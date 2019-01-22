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Manisa'da sürüye saldıran kurtlar 11 hayvanı telef etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2019 17:17 | Son Güncelleme

Manisa'da sürüye saldıran kurtlar 11 hayvanı telef etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde sürüye saldıran 2 kurt, 11 koyunu telef etti.

İlçede hayvancılık yapan Ümit Çınar, Sağnıç mahallesi Mennengiç mevkisindeki ormanlık alanda otlattığı koyun sürüsüne kurtlar saldırdı.

Çınar, çoban köpeğiyle sürüyü korumaya çalıştı ancak kurtlar 5'i yeni doğum yapmış diğerleri gebe 11 koyunu parçaladı, 1 koyunu yaraladı.

Çınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok korktuğunu belirterek, "Gündüz saatinde koyunlarımı otlatıyordum. Bir anda 2 kurdun ormanın içinden sürüme doğru geldiğini gördüm. Köpeğimi yanıma çağırdım, ben de ayağa kalktım. Bir kurt üzerime doğru geldi. Öteki kurt koyunlarıma saldırdı. Çomağım ve köpeğimle kurtları zorla uzaklaştırdık." diye konuştu.

Saldırı sonrası 11 koyunun telef olduğunu kaydeden Çınar, "11 telef hayvanımdan 5 tanesi yeni doğum yapmıştı, 6 tanesi de gebeydi. Zararım çok, üzüntülüyüm. 1 hayvanımı da taşa çarptılar, ayakları felç oldu. Bundan iki yıl önce de yine kurtlar 25 hayvanımı telef etmişti." dedi.

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