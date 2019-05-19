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Manisa'da tarihi konak yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:07 | Son Güncelleme

Kula ilçesindeki yangında 200 yıllık bina kullanılamaz hale geldi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan 200 yıllık tarihi konak yandı.

Alınan bilgiye göre, Rukiye Karatepeli'nin Akgün Mahallesi'ndeki konağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında konak kullanılamaz hale geldi.

Konakta yalnız yaşayan Karatepeli'nin, yangın sırasında Aydın'da ikamet eden oğlunun yanında olduğu öğrenildi.

200 yıllık olduğu belirtilen konağın kömürlük kısmında da 2 gün önce yangın çıktığı ifade edildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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itfaiye Kula polis tarihi konak yangın

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