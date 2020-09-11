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Manisa’da üreticinin emeğini çalan 2 hırsız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 15:05 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kurutmak için sergiye bırakılan 600 kilogram üzüm çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Manisa’da üreticinin emeğini çalan 2 hırsız yakalandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde kurutmak için sergiye bırakılan 600 kilogram üzüm çalan 2 kişi polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Üzüm üreticilerinin emeğini çalan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, Sarıpınar Mahallesi’nde M.A’ya ait sergiden 600 kilogram çekirdeksiz kuru üzüm çalınması olayı ile ilgili olarak polis geniş çaplı operasyon başlattı. Bölge genelinde yapılan araştırma sonucunda sergideki üzümleri çalanların M.D (19) ve A.Ö (29) olduğu tespit edilerek göz altına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Salihli Adliyesi’ne sevk edilen M.D ile A.Ö, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kamyonetin sahibi V.Ö ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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