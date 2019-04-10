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Manisa'da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 22:31 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, S.A. (36), E.G. (25), İ.B. (29) ve M.A.A. (32) gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Alaşehir uyuşturucu

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