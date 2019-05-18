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Manisa'daki dolu ve sel çilek hasadını olumsuz etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 16:04 | Son Güncelleme

Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu: - "İlk belirlemelere göre çilek ekili bin dekar, buğday ve arpa ekili 750 dekar alanda zarar mevcut. İlçenin ana geçim kaynağı olan çilekte 10 milyon liralık zarar gözüküyor"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu, gece etkili olan dolu ve ardından yaşanan sel nedeniyle ekili tarım arazilerinin zarar gördüğünü, ana geçim kaynağı olan çilekte hasarın 10 milyon lirayı bulduğunu bildirdi.

AA muhabirine açıklama yapan Sağıroğlu, günün ağarmasıyla birlikte gece yaşanan selin etkilerinin daha net ortaya çıktığını, önce dolu ardından sel altında kalan çilek, arpa ve buğday ekili arazilerdeki ürünlerin büyük zarar gördüğünü aktardı.

Sağıroğlu, şöyle konuştu:

"Müdürlüğümüz ekiplerince gün boyu tarım arazilerinde incelemeler yapıldı. İlk belirlemelere göre, çilek ekili bin dekar, buğday ve arpa ekili 750 dekar alanda zarar mevcut. İlçenin ana geçim kaynağı olan çilekte 3 bin ton rekolte beklentimiz vardı, bunun bin ton civarının hasadı yapılmıştı. Kalan 2 bin tonda tahmini 10 milyon liralık zarar gözüküyor. Hasarla ilgili afet ihbar formu oluşturarak Tarım ve Orman Bakanlığımıza rapor ediyoruz."

Öte yandan, Kıranşeyh Mahallesi'nde su altında kalan bir tavuk çiftliğindeki yaklaşık 5 bin civciv telef oldu, sele kapılan bir otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu ve ardından etkili olan şiddetli sağanak sonrası bazı evleri ve tarım arazilerini su basmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arpa buğday çilek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Alptekin Sağıroğlu köprübaşı Manisa

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