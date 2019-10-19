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Manisa'daki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 19:37 | Son Güncelleme

Turgutlu ilçesinde kullandığı motosikletle bir anne ve kızına çarpıp kaçan sürücü yakalandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kullandığı motosikletle bir anne ve kızına çarpıp kaçan sürücü yakalandı.

Atatürk Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Atman Aysel (46) ile kızı Merve Aysel'e (24) çarpıp kaçan motosiklet sürücüsünün kimliği, polisin güvenlik kameraları incelemesi sonucu tespit edildi.

45 LJ 872 plakalı motosikletin sürücüsü Adem Elçiboğa, İstasyonaltı Mahallesi'nde yakalandı.

Elçiboğa'nın polis merkezinde verdiği ifadede "korktuğu için kaçtığını" söylediği öğrenildi.

Adem Elçiboğa'nın motosikletiyle çarptığı Atman Aysel ve kızı Merve Aysel, ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Merve Aysel buradaki müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa polis Turgutlu

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